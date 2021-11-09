Вчера, 8 ноября, прошел премьерный показ нового российского фильма 16-й. Картина рассказывает о молодых российских интернет-энтузиастах и обстоятельствах вмешательства в американские выборы 2016 года.

Вчера, 8 ноября, прошел премьерный показ нового российского фильма "16-й". Картина рассказывает о молодых российских интернет-энтузиастах и обстоятельствах вмешательства в американские выборы 2016 года.В СМИ фильм позиционируется как киноисповедь петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В нем идет речь о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году, несмотря на противоположные прогнозы аналитиков. Напомним, тогда после подведения итогов голосования в Штатах началось судебное разбирательство на тему «российского вмешательства», главным фигурантом которого стал сам бизнесмен.Журналист издания "Дни.ру" обратился к предпринимателю с просьбой прокомментировать посыл, заложенный в фильме "16-й". Он отметил, что с большим удовольствием посмотрел ленту, и поинтересовался, можно ли фильм считать ответом на вопрос о российском вмешательстве в выборы 45 американского президента. Соответствующий запрос опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Уважаемый Евгений Викторович,… Можем ли мы считать, что картина ("16-й" – прим. ред.) является полным ответом на вопрос, было ли вмешательство России в выборы США в 2016 году?". "Да", — коротко Евгений Пригожин.Премьерный показ художественного фильма, автором которого выступил бизнесмен, состоялась в России накануне. Презентацию картины, прошедшей в режиме онлайн, смогли посмотреть более 200 тыс. человек.Напомним, что в США премьеры российской ленты не было, поскольку ей дважды мешали «необъяснимые» обстоятельства. Ранее стало известно, что 3 ноября показ отменили незадолго до начала, а 5 ноября в кинозал, где должен был быть представлен "16-й", ворвались полицейские и вывели оттуда зрителей.