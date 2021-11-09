Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Бывший воспитанник архимандрита Зосимы, в миру Сергей Шевчук, обвинил его в домогательствах. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Ивановской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказали наши ивановские коллеги с порталаСогласно информации, опубликованной на сайте владимирской семинарии, Сергей Васильевич до сих пор числится преподавателем учреждения.Письмо с просьбой разобраться в ситуации было направлено и митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону. Указом владыки от 30 сентября архимандрит запрещён в священнослужении, а его дело передано для тщательного расследования в Общецерковную дисциплинарную комиссию.«Речь идёт о событиях середины 1990-х годов. Известно, что есть свидетели, подтверждающие слова обратившегося мужчины. Допрашивался и сам Зосима. Он всё отрицает», - пишут коллеги изРанее священнослужитель руководил Иваново-Вознесенской православной духовной семинарией. Летом 2021 года он уволился по состоянию здоровья. Позднее во Владимире его освободили от должности игумена Боголюбского Алексиевского монастыря.