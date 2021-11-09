Она обвиняется в растрате и злоупотреблении служебным положением.

Прокуратура Владимира передала в суд дело бывшего гендиректора ООО «Единый расчетно-информационный центр» Нелли Титовой. Она обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а также в присвоении средств.По версии следствия, женщина провела в компании аудиторскую проверку по завышенной цене – 550 тысяч рублей. Контракт с ревизорами был заключён без торгов. При этом реальная стоимость услуг не превышала 100 тысяч рублей.Также бывшую руководительницу обвиняют в увеличении собственного оклада на 80 тысяч рублей. В результате она незаконно получила более 350 тысяч.Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.