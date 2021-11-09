Нет долгов за коммуналку – значит, время для подарков. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» определила лучшие...

Нет долгов за коммуналку – значит, время для подарков. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» определила лучшие управляющие компании и ТСЖ Владимирской области.- У нас традиционно первое место - это детская площадка. Вы выбираете место, и мы ее устанавливаем.Представитель управляющей компании "Спецстройгарант-1" из Собинки принимает из рук директора Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" сертификат на установку детского игрового комплекса. Еще пять участников конкурса получили другие призы. "Андреевская управляющая компания" из Судогодского района и "Жилсервис" из Коврова стали обладателями сертификатов на установку детской карусели, три владимирских ТСЖ "НАШ ДОМ", "Экипаж" и "Полины Осипенко, 11" получили от энергетиков садово-парковый инвентарь.Андрей Лизюков, представитель ТСЖ "Экипаж":- Специально мы не готовились к конкурсу, как-то вот так получилось, что работали как обычно.В этом году в акции приняли участие более трёхсот жилищных организаций - клиентов Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс". Ее цель неизменна - стимулировать управляющие компании к повышению платежной дисциплины и качества обслуживания клиентов.Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- Это четвертая акция у нас за последние годы, проводим мы ее ежегодно в летний период, в период подготовки к предстоящему отопительному сезону. В акции участвуют компании, которые не имеют у нас просроченной задолженности, у которых большая доля приборности, как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета у жителей.Клиенты, которые вовремя оплачивают счета, уделяют большое внимание учету потребляемых ресурсов и повышению энергоэффективности домов, будут и дальше поощряться призами и дипломами - обещают в компании. Главное, чтобы в каждом доме было всегда тепло, светло и уютно.Александр Сыпченко, Александр Голубев. “Вести-Владимир”