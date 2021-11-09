Работы по строительству эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) находятся на завершающей стадии.

Работы по строительству эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) находятся на завершающей стадии.Строительство Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады завершится в ближайшие два года. СВХ хорда будет готова уже в 2022-м. Ездить по широким трассам будет гораздо удобнее, а временные ограничения движения будут сняты.До конца этого года должно завершиться строительство эстакады СВХ в районе станции метро "Ботанический сад". Шесть полос длиной 1,45 километра пройдут от Березовой аллеи, пересекут Сельскохозяйственную улицу, частично продут над проезжей частью проезда Серебрякова и, конечно, над упомянутой станцией подземки.Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что работы находятся на финальной стадии. Сейчас ведется устройство барьерного ограждения, устанавливаются шумозащитные экраны, мачты наружного освещения и системы дождевой канализации.На участке от Ярославского до Дмитровского шоссе построят 22 километра дорог и 10 искусственных сооружений: два путепровода, четыре эстакады, четыре моста и два подземных пешеходных перехода.В рамках строительства СВХ предусмотрена реконструкция моста через Яузу и подземного пешеходного перехода возле станции метро "Ботанический сад"."В переходе обновят два выхода, построят дополнительную лестницу с пандусным сходом, установят лифт для маломобильных граждан", – сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.Удобство Северо-Восточной хорды уже оценили автомобилисты. По трассе можно быстро доехать из юго-восточных и восточных районов до Ярославского шоссе. Пока ведется строительство, могут возникать пробки на съезде с хорды, на проезде Серебрякова и возлеметро "Ботанический сад".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин , что новый транспортный каркас в городе будет создан через два года. В его основу лягут четыре хордовые магистрали – Северо-Восточная, Северо-Западная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. По словам градоначальника, такая транспортная модель является наиболее эффективной. Вылетные магистрали разгрузятся, когда будут построены все хорды. Также улучшится экологическая обстановка в столице.