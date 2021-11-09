Злоумышленник выдавал себя за сотрудника одного из правоохранительных ведомств в звании генерала...

«Оперативниками Московского уголовного розыска задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.Предварительно установлено, что злоумышленник выдавал себя за сотрудника одного из правоохранительных ведомств в звании генерала. Он предложил предпринимателю, который подозревался в уклонении от уплаты таможенных платежей, решить вопрос о прекращении уголовного дела. Обещанные услуги аферист оценил в 45 миллионов рублей. В течение нескольких месяцев он встречался с бизнесменом и требовал деньги на текущие расходы. Под предлогами оплаты командировок, проведения независимых экспертиз и подкупа должностных лиц самозваный генерал получил в общей сложности более 11 миллионов рублей.После передачи очередной суммы подозреваемый в мошенничестве был задержан сотрудниками полиции и УФСБ России по г. Москве и Московской области. У него изъяты служебное удостоверение неустановленного образца, денежные средства и документация, имеющие доказательственное значение.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности фигуранта», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк