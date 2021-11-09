В Вязниковском районе подвели итоги конкурса на замещение вакантной должности район-менеджера. Он...

В Вязниковском районе подвели итоги конкурса на замещение вакантной должности район-менеджера. Он был объявлен после того, как начал работу четвертый созыв Совета народных депутатов Вязниковского района.По итогам конкурса Игорь Зинин набрал 76 баллов из 80. Соответственно, его кандидатуру комиссия и предложила рассмотреть Совету. Депутаты проголосовали за руководителя единогласно, сообщает вязниковская газета.Как отметил Игорь Владимирович, в основу его стратегии развития легла «Народная программа» партии «Единая Россия». В приоритете и пожелания жителей, которые они ранее озвучивали на многочисленных встречах.Фото: adm-vyaz.ru/glava_administraziyi/