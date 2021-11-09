Личный прием граждан в он-лайн формате провел председатель Законодательного собрания области Владимир Киселев. Жители обратились с совершенно разными запросами. Одни просили помочь в

Личный прием граждан в он-лайн формате провел председатель Законодательного собрания области Владимир Киселев. Жители обратились с совершенно разными запросами. Одни просили помочь в создании музея кино в Суздале, другие – изменить закон, касающийся многодетных семей, чтобы льготы на них распространялись до тех пор, пока старший ребенок не окончит ВУЗ. С просьбой отремонтировать одно из старинных