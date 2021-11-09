Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 65 712 владимирцев.

Во Владимирской области на 9 ноября выявлен 323 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 69 человек. Ещё 39 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 37 - в Муромском, 36 - в Ковровском районах. По 15 инфицированных прибавилось в Юрьев-Польском и Суздальском, по 14 - в Петушинском и Вязниковском, по 13 - в Собинском и Кольчугинском, 11 - в Александровском районах. По 10 положительных тестов сделали в Камешковском и Киржачском, по 8 - в Гороховецком и Селивановском , 5 - в Меленковском районах, 4 - в ЗАТО Радужный, 2 - в Судогодском районе.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 65 712 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 15 440 случаев во Владимире, 7589 - в Гусь-Хрустальном районе, 7242 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.