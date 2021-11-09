Напомним, на бывшего гендиректора ЕРИЦ Нелли Титову заведены два уголовных дела: злоупотребление...

Напомним, на бывшего гендиректора "ЕРИЦ" Нелли Титову заведены два уголовных дела: "злоупотребление должностными полномочиями" и "присвоение и растрата в крупном размере".Уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский районный суд города Владимира.В феврале 2020г. Нелли Титова, не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей, которые были впоследствии переведены на счет контрагента. Реальная стоимость аудита оценивалась на 93 тыс. рублей.Тогда же, в феврале 2020г. Титова издала приказ об увеличении себе должностного оклада на 80 000 рублей, на основании которого в период с 7 февраля по 15 июня 2020 ей были незаконно выплачены денежные средства в размере около 325 000 рублей.