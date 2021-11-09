Движение откроется после юридического оформления всей документации. Точные сроки пока не называются.

Мэрия Владимира до сих пор не приняла работы по строительству развязки Сперанского — Чапаева. Сейчас обсуждается вопрос установки дорожных знаков.Дорожники установили их по проекту, разработанному в 2014 году. В горадминистрации отмечают, что с тех пор ситуация с трафиком изменилась, поэтому занимаются решением этой проблемы с подрядчиком.Отдельные недочёты дорожники исправили во время асфальтирования. Чиновники ждут результатов экспертизы покрытия.Повис в воздухе и вопрос о пешеходном переходе на улице Пугачёва.«На Сперанского-1 и на пересечении Сперанского с Нижней Дубровой уже есть две «зебры». Между ними - 330 метров. Не вижу смысла в третьей», - заявлял ранее замглавы владимирской мэрии Сергей Литвинкин.В свою очередь, начальник УГИБДД по Владимирской области Александр Новиков предложил понаблюдать за трафиком, проанализировать обстановку и принять взвешенное решение.Врио губернатора Александр Авдеев собирался лично осмотреть место. Окончательное решение будет принято после дообследования интенсивности пешеходного потока.Напомним, что на возведение объекта потрачено 107,5 млн рублей. Работы выполняла компания «Трасса». В процессе строительства кольцевой дороги смета выросла на 3,4 миллиона рублей.Движение откроется после юридического оформления всей документации. Точные сроки пока не называются.