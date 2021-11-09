Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что семьям с детьми...
Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что семьям с детьми предоставляется социальная поддержка в виде
ежемесячных или единовременных выплат.
Многодетным семьям, постоянно или преимущественно проживающим на территории области и воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, установлены дополнительные социальные выплаты.
Так, семьи с любым уровнем финансовой обеспеченности могут претендовать на единовременные выплаты при рождении: третьего ребёнка – в размере 9781 рубль, двойни – 16296 рублей и тройни – 119018 рублей.
Кроме того, на третьего или последующего ребёнка можно получить средства областного материнского капитала − 65610 рублей. Эти деньги семья может использовать на любые цели: недвижимость, обучение, товары первой необходимости и другие. Получить материнский капитал можно после достижения ребёнком возраста 1,5 лет.
Многодетным малоимущим семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения (11093 рубля), наряду с вышеуказанными выплатами ежемесячно предоставляются:
− денежная выплата до достижения ребёнком возраста 3 лет (на каждого третьего и последующего ребёнка) – 11294 рубля;
− на питание и проезд школьникам в течение учебного года с сентября по май – 1560 рублей;
− скидка на оплату за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в дошкольных организациях – 412 рублей;
− денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг – 50 процентов (имеющим 8 и более детей – 100 процентов). При отсутствии центрального отопления – ежегодная компенсация на топливо – 2832 рубля;
− другие выплаты и пособия.
Ежегодно производится выплата на приобретение школьной и спортивной формы для школьников – 1960 рублей, а также государственная социальная помощь – 3239 рублей.
Всего в области зарегистрировано 13,7 тыс. многодетных семей. Свыше 7 тыс. многодетных малоимущих семей получают дополнительную социальную поддержку. В текущем году на предоставление выплат из регионального бюджета направлено свыше 1 млрд. 197,6 млн. рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.