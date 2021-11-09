Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении...

Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя города Александрова.Он обвиняется в нарушении тайны телефонных переговоров и в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По версии следствия, в мае 2021 года обвиняемый, по просьбе своей знакомой, используя штатное программное обеспечение для просмотра абонентской базы, получил детализированный отчет о входящих и исходящих соединениях абонента. В дальнейшем, без согласия владельца номера передал распечатанную версию соединений девушке. Вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.