Троих взрослых и двоих детей спасли на пожаре в Александрове. ЧП произошло в ночь на 9 ноября. Загорелась многоэтажка на улице Октябрьская. На место прибыли 13 огнеборцев на 5 спецмашинах. В
<a href="https://33live.ru/novosti/09-11-2021-na-pozhare-v-mnogokvartirnom-dome-v-aleksandrove-spasli-5-chelovek.html" target="_blank">На пожаре в многоквартирном доме в Александрове спасли 5 человек</a> - Троих взрослых и двоих детей спасли на пожаре в Александрове. ЧП произошло в ночь на 9 ноября. Загорелась многоэтажка на улице Октябрьская. На место прибыли 13 огнеборцев на 5 спецмашинах. В
[url=https://33live.ru/novosti/09-11-2021-na-pozhare-v-mnogokvartirnom-dome-v-aleksandrove-spasli-5-chelovek.html]На пожаре в многоквартирном доме в Александрове спасли 5 человек[/url] - Троих взрослых и двоих детей спасли на пожаре в Александрове. ЧП произошло в ночь на 9 ноября. Загорелась многоэтажка на улице Октябрьская. На место прибыли 13 огнеборцев на 5 спецмашинах. В