Троих взрослых и двоих детей спасли на пожаре в Александрове. ЧП произошло в ночь на 9 ноября. Загорелась многоэтажка на улице Октябрьская. На место прибыли 13 огнеборцев на 5 спецмашинах. В

Троих взрослых и двоих детей спасли на пожаре в Александрове. ЧП произошло в ночь на 9 ноября. Загорелась многоэтажка на улице Октябрьская. На место прибыли 13 огнеборцев на 5 спецмашинах. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление. Из-за едкого дыма покинуть свои квартиры местные жители самостоятельно не смогли. Два звена газодымозащитной службы ворвались в подъезд и