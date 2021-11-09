В реке Большая Липня в Петушинском районе обнаружили признаки серьезного загрязнения. Эти кадры нам предоставили жители близлежащих сел и деревень. Люди заметили на водоеме белую пену и

В реке Большая Липня в Петушинском районе обнаружили признаки серьезного загрязнения. Эти кадры нам предоставили жители близлежащих сел и деревень. Люди заметили на водоеме белую пену и дохлых рыб, а также пожаловались на ужасный запах. Наибольшее загрязнение притока Клязьмы наблюдалось рядом с деревней Норкино и поселком Труд Петушинского района. Ольга, жительница поселка Труд Это просто