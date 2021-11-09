В Центральном и Южном административных округах Москвы на следующей неделе все поедет по-новому.

В Центральном и Южном административных округах Москвы на следующей неделе все поедет по-новому.Маршруты городского транспорта в Москве иногда меняются, но часто вводятся новые. Анализируются пассажиропоток и предложения жителей столицы. Скоро обновится свыше 200 маршрутов. На дорогах появятся новые выделенные полосы, некоторые маршруты "выпрямятся". Благодаря этому многие горожане будут тратить на дорогу гораздо меньше времени.При обновлении маршрутов учитывается скорый запуск еще одного участка Большой кольцевой линии метро. Остановки общественного транспорта обязательно появятся рядом с новыми станциями подземки.С 20 ноября в центре и на юге Москвы запустят новые магистральные маршруты. Всего их будет 38. Они пройдут по всем основным магистралям – Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту и многим другим.Благодаря запуску новых маршрутов изменится транспортная ситуация в районе Бирюлево Западное. Общественный транспорт пройдет через квартал около платформы Бирюлево-Товарная. Улучшится ситуация и в Орехове-Борисове. Маршруты охватят Шипиловскую улицу и Ореховый бульвар.Интервал движения общественного транспорта составит менее 10 минут. Также будут перенастроены светофоры, введены выделенные полосы и остановки. Кроме того, введут единую систему номеров.Ранее сообщалось, что новая трамвайная линия появится в Чертанове Южном и Бирюлеве Западном. Она свяжет станцию метро "Пражская" и платформу Покровская МЦД-2. В рамках реализации проекта будут реконструированы улицы Чертановская, Красного Маяка, Подольских Курсантов и Дорожная. Запланировано строительство трамвайного депоБлагодаря запуску новой трамвайной линии протяженностью 3,1 километра загруженность дорог в этой местности уменьшится на 10-15%. Улучшится и экологическая ситуация, поскольку будет использоваться электротранспорт.В конце октября "Дни.ру" о схеме движения поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3), запуск которого запланирован на 2023 год. Некоторые составы будут ходить до Ленинградского и Казанского вокзалов. То есть будут как сквозные маршруты, так и рейсы до вокзалов. Поезда будут следовать поочередно.