Чаще всего счастливый союз складывается у партнеров, готовых к компромиссам и непрерывной работе над собой. Однако астрологи выделяют топ-5 пар знаков зодиака, которым лучше даже не пытаться вступать в отношения друг с другом из-за плохой совместимости

Чаще всего счастливый союз складывается у партнеров, готовых к компромиссам и непрерывной работе над собой. Однако астрологи выделяют топ-5 пар знаков зодиака, которым лучше даже не пытаться вступать в отношения друг с другом из-за плохой совместимостиРыбы и КозерогПредставителям этих двух знаков в отношениях друг с другом будет очень непросто. И рыбы, и козерог, захотят стать лидером в этой паре и будут стремиться к контролю над второй половинкой. Их амбиции и нежелание слышать и понимать друг друга сделают свое дело – этот союз не продержится долго, если партнеры не решатся переступить через свои принципы.Водолей и СкорпионПредставители этих знаков зодиака наделены полностью противоположными чертами характера. Нежные и чувствительные Водолеи чувствуют себя под защитой рядом с сильными Скорпионами, которые любой ценой выполняют свои обещания.Однако этот, казалось бы, прекрасный союз, может разрушиться из-за беспечности Водолея. Если партнер этого знака зодиака обманет Скорпиона, тот ни за что не простит его – в этот момент идиллии в отношениях придет конец.Стрелец и РакПредставители этих знаков зодиака поначалу кажутся идеальной парой из-за похожих черт характера и стремлений. Активные партнеры, привыкшие полагаться на разум, легко понимают друг друга. Однако именно схожесть может разрушить отношения двух влюбленных.К разрыву союза Стрельца и Рака нередко приводит их привычка жестко отстаивать свою позицию и прямолинейность. Из-за этого партнеры часто не могут прийти к компромиссу во время ссоры и в конце концов расстаются.Телец и ЛевПара этих представителей зодиакального круга является одной из самых горячих. Телец и Лев отчаянно любят друг друга и готовы красноречиво демонстрировать свои чувства. Однако помимо положительных эмоций в этом союзе есть и отрицательные – импульсивные партнеры не умеют и не хотят сдерживать свой гнев.Ни Тельцу, ни Льву не привыкли проявлять альтруизм, поэтому в конфликтах каждый из них отстаивает только свои интересы. Они не готовы жертвовать своими интересами и желаниями ради отношений – из-за этого в паре появляются тайны, а нередко дело доходит до разрыва.Водолей и ОвенПредставители этих знаков зодиака очень плохо уживаются вместе. Энергичный и рвущийся вперед Овен просто не способен понять тихого Водолея, цепляющегося за стабильную жизнь. Даже если эти знаки зодиака сумели создать пару, скорее всего, продержится она недолго – из-за кардинально разного образа жизни партнеры начнут упрекать друг друга и растеряют последние чувства.