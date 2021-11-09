Злоумышленник, имея доступ к ключам от служебного автомобиля, забрал его со служебной стоянки на Цветном бульваре и совершил несанкционированную поездку...

Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении дорогостоящим внедорожником.Установлено, что 38-летний сотрудник одной из организаций, имея доступ к ключам от служебного автомобиля «Порше Кайен», стоимостью более 1 миллиона рублей, забрал данный автомобиль со служебной стоянки на Цветном бульваре и совершил несанкционированную поездку. На улице Сретенка вышеуказанный автомобиль попал в ДТП, наехав на угол дома. После чего транспортное средство было помещено на спецстоянку, а водитель госпитализирован в медицинское учреждение.Дознанием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60