Водителям большегрузов и общественного транспорта напомнили о соблюдении ПДД. Нарушители привлечены к ответственности.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием личного и общественного транспорта, профилактики правонарушений в области безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и МО МВД России «Ковровский» провели рейдовые мероприятия на дорогах районов.В Ковровском районе за два дня мероприятий инспекторами проверены более 100 транспортных средств. Особое внимание в ходе мероприятий уделено проверке водителей грузовых автомобилей, соблюдению правил перевозки крупногабаритных грузов, режима труда и отдыха.Выявлено свыше 20 правонарушений. В частности в пяти случаях нарушения предусмотрены ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, в восьми - ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, в двух - ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.В Гусь-Хрустальном районе проведена проверка общественного транспорта.Акцент при проверках сделан на техническом состоянии транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличии документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведении предрейсового осмотра водителей.В результате рейда проверено 17 транспортных средств, выявлено 12 нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. В том числе шесть нарушения со стороны водителей автобусов.Шесть нарушений связаны с правилами применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), три нарушения, связанных с эксплуатацией транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах при работе превышают нормативы, установленные государственными стандартами.В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.Кроме того, госавтоинспекторы провели разъяснительную работу, напомнив о недопустимости нарушений в сфере дорожной безопасности и подчеркнув важность выполнения установленных предписаний и ответственного отношения к другим участникам движения.