Водителям большегрузов и общественного транспорта напомнили о соблюдении ПДД. Нарушители привлечены к ответственности.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием личного и общественного транспорта, профилактики правонарушений в области безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и МО МВД России «Ковровский» провели рейдовые мероприятия на дорогах районов.
В Ковровском районе за два дня мероприятий инспекторами проверены более 100 транспортных средств. Особое внимание в ходе мероприятий уделено проверке водителей грузовых автомобилей, соблюдению правил перевозки крупногабаритных грузов, режима труда и отдыха.
Выявлено свыше 20 правонарушений. В частности в пяти случаях нарушения предусмотрены ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, в восьми - ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, в двух - ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.
В Гусь-Хрустальном районе проведена проверка общественного транспорта.
Акцент при проверках сделан на техническом состоянии транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличии документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведении предрейсового осмотра водителей.
В результате рейда проверено 17 транспортных средств, выявлено 12 нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. В том числе шесть нарушения со стороны водителей автобусов.
Шесть нарушений связаны с правилами применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), три нарушения, связанных с эксплуатацией транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах при работе превышают нормативы, установленные государственными стандартами.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
Кроме того, госавтоинспекторы провели разъяснительную работу, напомнив о недопустимости нарушений в сфере дорожной безопасности и подчеркнув важность выполнения установленных предписаний и ответственного отношения к другим участникам движения.