В сети появилось жутковатое видео из Петушинского района. Подъезд к частному дому выложили...

В сети появилось жутковатое видео из Петушинского района. Подъезд к частному дому выложили гранитными плитами. Но не простыми, а могильными.- Вот такую прикольную дорожечку у нас тут выложили, какой-то предприниматель, видимо. Красиво. Но немножко увеличиваем и видим воооот такую надпись.На некоторых осколках можно заметить изображение человека, фрагменты имён и фамилий, а также даты жизни. Как отметили пользователи соцсетей, фирмы, занимающиеся оказанием ритуальных услуг, продают бракованные надгробия, но обычно все изображения и надписи с них перед этим удаляют. Кому принадлежит дорожка и откуда взяты плиты, теперь будет выяснять полиция.Ирина Гавриченко, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Владимирской области:- Сотрудниками полиции при мониторинге на одном из интернет-ресурсов было выявлена видеозапись. По фактам, которые изложены в видеозаписи, в УМВД по Петушинскому району назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства данного инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.