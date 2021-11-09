Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв провел совещание с главами муниципалитетов. Речь шла об активизации работы волонтёрских штабов. Совещание ..

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв провел совещание с главами муниципалитетов. Речь шла об активизации работы волонтёрских штабов.Совещание открыл врио губернатора региона Александр Авдеев. Он поблагодарил муниципалитеты за работу, но попросил «ещё усилиться». Особенно в вопросах прививочной кампании.Директор облздрава Константин Баранов пояснил, что на нынешнем витке пандемии нагрузка на «скорую помощь» возросла в 10 раз, врачи в «красных зонах» работают «на износ», доступного коечного фонда в ковид-госпиталях почти не осталось, мониторинга состояния переболевших тоже нет, а по вакцинации наш регион прочно застрял в аутсайдерах.Именно поэтому сейчас важно определиться со многими организационными моментами - в том числе и по работе добровольцев. Спикер ЗС обозначил приоритеты. Их оказалось немало. Во-первых, нужна ревизия в местных волонтёрских штабах - то есть нужно определиться с количеством добровольцев и проследить, чтобы каждый из них был зарегистрирован на сайте dobro.ru (12+) (это, в том числе, предоставляет волонтёрам определённые льготы). Во-вторых, нужно ориентировать работу местных штабов на активизацию вакцинации населения. Она требует рутинной работы с документацией, и вот здесь волонтёрская помощь особенно нужна. В-третьих, усилить автоволонтёрство: муниципалитетам передать хотя бы по одной машине в распоряжение больниц. Добровольцам, которые на своем транспорте возят людей или продукты, необходимо компенсировать затраты за топливо. Тем, кто пользуется общественным транспортом, - предоставить проездные билеты.Нужно организовать и мониторинг уже переболевших - среди них немало пожилых людей, и состояние их здоровья нужно отслеживать хотя бы с помощью телефонных звонков. Многим нужна и физическая помощь - например, сходить в аптеку - здесь работа волонтёров просто неоценима. Нужно снова организовать бесплатное горячее питание медикам. Особенно тем, кто работает в «красных зонах». Для того, чтобы мобильные бригады «скорой помощи» также могли перекусить бесплатно, спикер облпарламента предложил заключать договоры с кафе и другими организациями общепита. Наконец, необходимо больше рассказывать о вакцинации. Как выяснилось, зачастую люди просто не знают, где, когда и как они могут получить прививки. Владимир Киселёв поставил задачу информировать жителей области:- Сейчас тот стратегический момент, который нельзя упустить. Статистика по заболеваемости нисколько не радует, а у нас жители и не знают, что, допустим, сегодня в каком-то крупном торговом центре работает прививочный пункт. Люди просто не информированы, и мы это исправим. Но, прежде всего, я очень благодарен тем, кто оказывает посильную помощь в качестве волонтёров. Мы сейчас работаем с главврачами больниц, уточняем, какая помощь нужна, и, конечно, очень признательны всем, кто готов эту помощь оказать.