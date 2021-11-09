Проблемам территорий области - внимание первых лиц региона. Город оружейников посетили врио губернатора Александр Авдеев и председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв. Гости ..

Проблемам территорий области - внимание первых лиц региона. Город оружейников посетили врио губернатора Александр Авдеев и председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв.Гости из Владимира проверили, как реконструируют акушерский корпус, коснулись тем ремонта дорог и вакцинации, участвовали в торжествах по случаю 10-летия с момента присвоения Коврову почётного звания.На самое важноеЗдравоохранение по-прежнему - одна из важнейших сфер развития области. Из регионального бюджета выделяют ощутимые суммы на развитие медицинского обслуживания. В последнее время немалые деньги направили на антиковидные меры, но важная статья расходов - на реконструкцию и переоснащение уже существующих больничных корпусов. Один из таких - акушерский корпус Ковровской многопрофильной больницы № 1. Только при последнем распределении бюджета на него направили более 450 млн руб. Подрядчик уверяет, что работы закончат до конца года.В реалиях нового витка пандемии все силы областного здравоохранения бросили на вакцинацию. Владимир Киселёв и Александр Авдеев посетили один из пунктов вакцинации в ЦГБ Коврова. Кроме него, в городе работают ещё 7, в том числе на территориях «ЗиДа» и «Асконы». Каждый день на улицы города выезжает передвижной пункт вакцинации.Глава Коврова Елена Фомина комментирует:- Сейчас в Коврове вакцинировали примерно 37% населения. Темпы вакцинации подросли. В сентябре ставили вакцину 600-900 человек в неделю, то сейчас только за последнюю неделю вакцинировались 3500 человек.Спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв дополнил:- Самый действенный способ борьбы с любым вирусом - в том числе с коронавирусом - вакцинация. Даже если всё-таки случилось, что привитый человек подхватил какой-то новый штамм вируса, он переносит болезнь намного легче. С 15 ноября планируется повсеместно ввести проверку QR-кодов. Таким образом, вакцинация позволит каждому гражданину области жить полноценной социальной жизнью - ходить на работу, в кино, в магазины.Прервать «традицию»Первые лица области традиционно обратили внимание и на пока ещё не отремонтированные дороги. Жители микрорайона «Заречная слободка» жалуются, что даже на центральной улице фактически нет хоть сколько-нибудь приличного дорожного полотна. После всестороннего обсуждения главы областных властей и местной администрации пришли к заключению, что в ближайшем будущем здесь необходимо полноценное дорожное строительство.- Надо продолжить выделять адекватные суммы. Надеюсь, что мы строку расходов увеличим. В том числе и на Ковров. Здесь проблемы с дорогами - традиционны. Катастрофическая ситуация в Гусь-Хрустальном и Гусевском районе, в некоторых других городах и районах. Будем делать всё возможное, чтобы и в будущем выделять на ремонт местных дорог адекватные деньги, - заявил Владимир Киселёв.Приближали ПобедуКовров - единственный Город воинской славы, в котором не было боевых действий. Но не следует забывать, что каждый 3-й пулемёт и каждый 2-й пистолет-пулемёт во время войны производили именно там. В Коврове разработали и выпускали крупнокалиберные пулемёты ДШК, противотанковые ружья ПТРД, пистолеты-пулеметы ППД и множество других видов стрелкового оружия, которые в руках советских солдат помогали приближать Победу. Из Коврова ушли на фронт почти 20 тыс. бойцов, практически половина которых не вернулись домой.Инициатором присвоения городу почётного звания стало именно Законодательное Собрание. Аналогичных случаев, когда с такой инициативой выступал представительный орган, а не исполнительный, не было.- Десять лет назад Ковров стал Городом воинской славы. Мне хочется сказать огромное спасибо всем, кто занимался этим важным вопросом: активу города, всем жителям - ведь под петицией о присвоении почётного звания городу подписался каждый третий ковровчанин. И отдельное спасибо тем, кто трудился здесь во время войны во имя Победы, во имя своей Родины, - обратился к собравшимся председатель Законодательного Собрания.На торжественном мероприятии Владимира Киселёва наградили медалью Союза городов воинской славы за активное участие в процессе присвоения Коврову почётного звания и за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.КстатиВ 2021 году по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании из областного бюджета на ремонт муниципальных дорог выделили беспрецедентную сумму - около 1,6 млрд руб. Коврову досталось почти 170 млн.