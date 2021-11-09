В начале ноября местные жители обнаружили признаки серьёзного загрязнения.

Прокуратура Владимирской области проводит проверку о загрязнении реки Большая Липня в Петушинском районе.В начале ноября местные жители обнаружили признаки серьёзного загрязнения. В водоеме массово гибла рыба, поверхность была покрыта сплошным слоем белой пены, вода имела едкий запах. Наибольшие выбросы в приток Клязьмы наблюдались рядом с деревней Норкино и поселком Труд.«Проведён осмотр с выездом место сотрудников природоохранной прокуратуры. Специалистами межрегионального управления Росприроднадзора взяты пробы воды», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Полиция проводит процессуальную проверку. Результаты находятся на контроле прокурора области.Ранее сообщалось, чтоВ понедельник, 8 ноября, территорию осмотрел глава района Александр Курбатов.«Установлено наличие на поверхности воды пены с характерным цветом и едким запахом. Начальнику управления гражданской защиты А.П. Сучкову поручено проведение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с приглашением представителей надзорных ведомств и предполагаемого нарушителя. Заведующему отделом охраны окружающей среды и экологического контроля И.В. Бабенковой поручено оказать содействие Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре в установлении причин случившегося», - сообщили в пресс-службе администрации Петушинского района.Проводится административное расследование.