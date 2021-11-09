В Вязниках перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти знакомому. Следственный...

В Вязниках перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти знакомому.Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Вязники. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.По версии следствия, в вечернее время 9 августа 2021 года мужчины были в гостях у сожительницы обвиняемого и выпивали. На почве ревности между ними произошел словесный конфликт. Через некоторое время хозяйка квартиры легла спать, а обвиняемый ушел. Спустя несколько часов он вернулся, но дверь в квартиру оказалась заперта. По балконам он залез на 4 этаж и проник в квартиру через окно.Увидев, что знакомый лежит на одном диване вместе с сожительницей, он нанес 60-летнему потерпевшему удары бутылкой, а также руками по голове и телу. Избиение продолжалось длительное время как в квартире, так и на лестничной клетке. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Вязниковский городской суд, сообщает пресс-служба следкома по Владимирской области.