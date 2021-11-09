«Ростелеком» завершил проект по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) Владимирской области. Работы проводились в соответствии с условиями трехлетнего государственного ..

«Ростелеком» завершил проект по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) Владимирской области. Работы проводились в соответствии с условиями трехлетнего государственного контракта, заключенного в 2019 году между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Суммарно провайдер за три года реализации программы обеспечил интернетом 649 соцобъектов региона, из которых 272 — в текущем году. Для этого специалисты провайдера проложили свыше 360 километров волоконно-оптических линий связи.Среди подключенных объектов – фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, школы, библиотеки, районные администрации, пожарные части, органы исполнительной власти и местного самоуправления, подразделения органов Росгвардии и МВД. Скорость интернета для пользователей учреждений, подключенных «Ростелекомом», составляет от 10 до 100 Мбит/сек.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы выполнили свои обязательства по проекту в срок, обеспечив телекоммуникационной инфраструктурой все социально значимые учреждения, включенные в госконтракт. Благодаря этому высокоскоростной интернет пришел во многие удаленные от районных центров деревни, села и поселки. В каждом населенном пункте, где расположены СЗО, мы установили узлы связи, через которые теперь смогут подключиться к цифровым сервисам как жители, так и коммерческие организации. Реализация программы сделала доступными телекоммуникационные услуги не только для госучреждений, но и для бизнеса, а также поможет жителям региона в дистанционном решении жизненных задач».Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития администрации Владимирской области:«Глобальная цель нацпрограммы — провести интернет на все отдаленные территории, к каждому социальному объекту. Причем в большинстве населенных пунктов, где "Ростелеком” реализовал проект, ранее Сеть или отсутствовала совсем, или скорость соединения была очень медленной. С приходом современной IT-инфраструктуры происходит технологический толчок для роста экономики на всей территории региона. Это создает условия для привлечения молодежи на село и существенно повышает качество жизни».Для исполнения государственных контрактов по программе «Цифровая экономика» «Ростелеком» до конца 2021 года подключит к сети передачи данных 4 858 социально значимых объектов Центрального федерального округа.С крупными проектами, реализуемыми компанией, можно ознакомиться на «Ростелекома».