Сегодня ночью в 02:21 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

Сегодня ночью в 02:21 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Александров, ул. Октябрьская, д. 14.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в подъезде многоквартирного жилого дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и спасения людей. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали горение на площади 3 кв. м. В результате пожара пострадал электрощиток. Погибших и пострадавших нет. С места пожара спасено 5 человек из них 2 ребенка. На пожар выезжали от МЧС 5 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru