После того, как президент Украины резко прошелся по СССР за якобы неправильное освобождение Киева сенатор от Крыма Сергей Цеков не менее сурово ответил ему.

После того, как президент Украины резко прошелся по СССР за якобы неправильное освобождение Киева сенатор от Крыма Сергей Цеков не менее сурово ответил ему.Ранее Владимир Зеленский перед освобождением украинскойстолицы от гитлеровских оккупантов написал в своем телеграм-канале,что те давние события демонстрируют жестокость и равнодушие руководства Советского Союза.По его мнению, власти СССР бросили умирать сотни тысяч местныхжителей. Сенатор Сергей Цеков возмутился подобным формулировкам относительно Советского Союза и "врезал" Владимиру Зеленскому. Он заявил, президент Незалежной ведет себя как "пособник нацистов".Сенатор подчеркнул, что в своем заявлении политик не обмолвился о зверствах Германии. Ранее историк Александр Сытин обвинил Владимира Зеленского в "бессмысленном пафосе" заслова о провале СССР во время освобождения Киева.Как писали "Дни.ру" рейтинг украинского президента стремительно . Об этом рассказали в Украинском институте будущего. Согласно опросам, президента Незалежной поддерживают лишь 25% украинцев. Кроме того, Владимир Зеленский потерял лидерство почти во всех регионах. Только в центре страны многие симпатизируют президенту.Ранее отмечалось, что причиной падения рейтинга украинского лидера является так называемое "Досье Пандоры", в котором раскрывается связь президента Незалежной с оффшорами. Также украинцы перестали верить Владимиру Зеленскому, поскольку он не выполняет свои предвыборные обещания.