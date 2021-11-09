Во время реставрации на Северном речном вокзале обновили 17 причалов.

Во время реставрации на Северном речном вокзале обновили 17 причалов.После реставрации Северный речной вокзал стал одним из популярных мест для прогулок среди жителей и гостей Москвы. Фото достопримечательности по решению горожан появилось даже на лимитированной карте "Тройка".В ходе реконструкции Северному речному вокзалу вернули первоначальную функцию. Теперь он вновь принимает и отправляет суда. Отсюда корабли ходят в десятки российских городов: например, в Санкт-Петербург, Ярославль, Казань и Нижний Новгород.В 2021 году Северный речной вокзал принял около 700 тысяч пассажиров. За время навигации круизные и прогулочные суда подходили к причалам вокзала более 11 тысяч раз."Традиционно основной трафик приходился на прогулочные маршруты, например в выходные дни с причалов каждый час отправляется по шесть теплоходов", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.На вокзале 17 причалов, все они были отремонтированы. 11 из них предназначены для швартовки круизного флота, а остальные шесть – для стоянки прогулочных судов. Здесь также провели работы по углублению и укреплению дна, отремонтировали подпорные стенки причалов и лестничные сходы, добавил заммэра.На Северном речном вокзале создана современная система электро– и водоснабжения судов. Благодаря новейшему оборудованию одновременно получать электроэнергию могут 24 судна. Помимо этого, здесь установили 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды."На набережной установили уменьшенную копию канала имени Москвы — ручей с моделями шлюзов и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые могут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, параллельно изучая структуру канала", – отметил Бирюков.Кстати, после реставрации Северный речной вокзал присоединился к числу мест Москвы, где можно провести торжественное бракосочетание. Некоторые жители столицы отказались от церемонии в ЗАГСах и предпочли необычную локацию. О первых свадьбах возле популярной московской достопримечательности ранее "Дни.ру".