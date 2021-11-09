Напомним, что к лету власти обещали построить для погорельцев новый дом.

В Собинке капремонт сгоревших казарм обойдётся в почти 10 млн рублей. Лот уже разместили на госзакупках. Итоги торгов подведут 24 ноября. Работы должны быть сданы в июне будущего года.По результатам экспертизы власти пришли к выводу, что объект культурного наследия можно восстановить. Однако непонятно - что разместится в отремонтированном здании.Напомним, что дома №7 и 9 по улице Рабочей включены в областную адресную программу по переселению граждан из непригодного жилья.«На 2021 год из областного бюджета . Компания-застройщик уже определена. Заминка с началом возведения объекта обусловлена ростом цен на стройматериалы, но вопрос – решаемый», -Как заверили в Белом доме, в следующем году жильцы получат ключи от новых квадратных метров с индивидуальным отоплением, отделкой и сантехникой.Напомним, что трёхэтажное здание 4 января. Пожар оставил без крыши над головой более 80 человек.