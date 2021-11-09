Между водителями автомобилей произошел дорожный конфликт, в результате которого один из них произвел несколько выстрелов в своего оппонента...

«Сотрудники экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали жителя Московской области, подозреваемого в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ОМВД России по району Чертаново Южное поступило сообщение о стрельбе на пересечении МКАД и Варшавского шоссе. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции.Как установлено, между водителями автомобилей «КИА» и «Мерседес» произошел дорожный конфликт, в результате которого водитель «Мерседеса» произвел несколько выстрелов предположительно из травматического пистолета в своего оппонента. Пострадавший с ранением был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений.Полицейскими на месте происшествия подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний житель Московской области. Также был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет. Изъятое направлено на экспертизу.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22