Проект благоустройства парка Яуза на северо-востоке Москвы продолжится в 2022 году. На очереди – преображение северного участка будущего парка от МКАД до улицы Енисейская общей площадью 60 гектаров, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Проект благоустройства парка "Яуза" на северо-востоке Москвы продолжится в 2022 году. На очереди – преображение северного участка будущего парка от МКАД до улицы Енисейская общей площадью 60 гектаров, рассказал в своем мэр столицы Сергей Собянин.Перед разработкой концепции благоустройства власти провели опрос местных жителей. Среди проблем они назвали слабую освещенность территории, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек, нехватку досуговых и спортивных объектов.Проект благоустройства учитывает пожелания москвичей. В парке создадут новые беговые и велосипедные маршруты, в пойме проложат экотропу, у воды сделают деревянные пирсы. Также планируется обустроить общественную площадь с кафетерием и амфитеатром."В парке станет больше зелени за счет высадки нескольких тысяч деревьев и кустарников, устройства цветников и газонов. Комфортный променад обеспечат не только удобные тропинки, но и скамейки, фонари. Вечернюю красоту живописной поймы реки подчеркнут сотни светильников архитектурно-художественной подсветки", – рассказал Собянин.Благоустройство парка от МКАД до Енисейской улицы – очередной этап в создании рекреационного маршрута длиной более 16 километров. Он будет связан с другими зелеными зонами столицы – Лосиным островом, Сокольниками, ВДНХ, Главным ботаническим садом РАН.Высказать мнение о проекте благоустройства можно на портале "Активный гражданин" ("" и "").Ранее Сергей Собянин о благоустройстве парка "Покровское-Стрешнево". В проекте учтено все разнообразие точек зрения и потребностей различных групп москвичей, подчеркнул он.