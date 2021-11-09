Злоумышленница, находясь в вагоне электропоезда, выхватила у 17-летней пассажирки сумку, в которой находились документы, банковские карты и личные вещи, после чего скрылась...

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 21-летнюю безработную жительницу Подмосковья, подозреваемую в ограблении пассажирки метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что в вечернее время злоумышленница, находясь в вагоне электропоезда, выхватила у 17-летней пассажирки сумку, в которой находились документы, банковские карты и личные вещи, после чего скрылась. Сумма материального ущерба составила около 14 тысяч рублей.Спустя несколько часов с момента поступления обращения сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили личность подозреваемой и задержали ее на территории Северного округа столицы. Похищенное имущество изъято, кроме сумки, которую злоумышленница успела выбросить. Изъятые вещи в установленном порядке будут возвращены законной владелице.По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18