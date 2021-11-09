Злоумышленница, находясь в вагоне электропоезда, выхватила у 17-летней пассажирки сумку, в которой находились документы, банковские карты и личные вещи, после чего скрылась...
«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 21-летнюю безработную жительницу Подмосковья, подозреваемую в ограблении пассажирки метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
Предварительно установлено, что в вечернее время злоумышленница, находясь в вагоне электропоезда, выхватила у 17-летней пассажирки сумку, в которой находились документы, банковские карты и личные вещи, после чего скрылась. Сумма материального ущерба составила около 14 тысяч рублей.
Спустя несколько часов с момента поступления обращения сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили личность подозреваемой и задержали ее на территории Северного округа столицы. Похищенное имущество изъято, кроме сумки, которую злоумышленница успела выбросить. Изъятые вещи в установленном порядке будут возвращены законной владелице.
По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД на Московском метрополитене
(495) 628-31-18