Одной из причин изменений в его жизни стала книга-биография Сталина, которую он написал в соавторстве

Одной из причин изменений в его жизни стала книга-биография Сталина, которую он написал в соавторствеСелим Бенсаад, внук первого наследника Сталина Якова Джугашвили, родился в 1971. Его мать, Галина Джугашвили, забеременела от алжирского студента Хосина Бенсаада. Сразу после рождения Селима стала известно, что у ребенка поврежден нерв лица – он неровно улыбался и не был способен вплотную закрыть глаз. А спустя три года стало понятно, что мальчик совсем ничего не слышит.С самого детства правнук Сталина живет в просторной трехкомнатной квартире, доставшейся его семье от прадеда. Сначала жилище площадью 80 квадратных метров вождь подарил своей невестке Юлии Мельцер, матери Галины Джугашвили. Потом она досталась наследнице, а теперь принадлежит ее супругу Хосину и сыну Селиму. Однако родственники не ладят больше 20 лет, а сейчас и вовсе не могут поделить жилплощадь.Вечером 8 ноября в квартиру на Лубянке пришла полиция. Как оказалось, Хосин Бенсаад поменял замок и не пускает своего сына-инвалида домой – Селим вынужден жить в своей легковой машине. Как сообщает телеканал , мужчина хочет завладеть собственностью сына и доказать его недееспособность.Как говорит пресс-атташе Селима Вадим Горжанкин, конфликтная ситуация между родственниками усугубилась после выхода биографии Иосифа Вассарионовича, соавтором которой стал внук Сталина. В ней не только раскрываются нелицеприятные эпизоды биографии Хосина, но и версия о том, что он мог проникнуть в семью вождя в качестве разведчика.