По традиции в рамках крупнейшего смотра российской анимации проводится творческий конкурс на лучшую...

По традиции в рамках крупнейшего смотра российской анимации проводится творческий конкурс на лучшую анимационную заставку фестиваля, информирует Департамент культуры Владимирской области.Участвовать в конкурсе могут работы, выполненные в различных технологиях и стилях. Возраст авторов также не имеет значения – прислать работу могут любители и профессионалы, дети и взрослые, школьники и студенты (или педагоги). Оргкомитет не ограничивает фантазию авторов, но есть два обязательных требования: в заставке должны быть использованы символы фестиваля – Девочка и Гусь, а также работа должна отражать тему XXVII фестиваля – «Кадр решает все!»Из заставок, присланных на конкурс и соответствующих его условиям, будут выбраны лучшие – они будут демонстрироваться перед различными программами фильмов в период проведения смотра. Информация об участниках конкурса будет опубликована на официальном сайте фестиваля.Автор заставки, занявшей 1 место, будет приглашен на фестиваль в качестве участника на весь период проведения с 16 по 21 марта 2022 года, а также будет представлен на Торжественной церемонии открытия. Дирекция фестиваля принимает на себя расходы по проезду победителя конкурса из Москвы до места проведения фестиваля (и обратно), размещению и питанию. Также победитель получает приоритетный проход на все мероприятия смотра и сумку участника.Авторы, чьи заставки займут 2 и 3 место конкурса, будут приглашены на фестиваль в период с 16 по 18 марта 2022 года (также за счет Дирекции).Победивший ролик станет официальной заставкой XXVII ОРФАК до следующего фестиваля. Информация об авторах фильма будет размещена на официальном сайте смотра и будет распространяться в рамках рекламной кампании фестиваля. Также заставка-победитель будет предварять показы программ в рамках акций «Открытая премьера» и «Эхо Суздаля» в течение года. Ролик увидят не только участники и гости ОРФАК в Суздале, но и десятки тысяч зрителей более чем в 700 населенных пунктах по всей России, а также на кинофестивалях по всему миру.Условия конкурса заставки:1. Принять участие в конкурсе могут любой автор или группа авторов.2. Необходимо собственными силами, безвозмездно создать анимационный фильм. Продолжительность ролика должна составлять от 10 до 25 секунд.3. Конкурсную работу необходимо отправить до 17 января 2022 года в Дирекцию фестиваля. Для этого нужно заполнить электронную форму заявки на сайте смотра.4. В заявке следует указать следующие данные: название заставки; автор (или авторы), биография режиссера, e-mail для публикации на сайте смотра, техника создания фильма, аннотация заставки, мобильный телефон автора, разрешение на публичный показ заставки. Также для публикации на официальном сайте смотра необходимо приложить фотопортрет режиссера и кадр из заставки.5. Заставка, претендующая на участие в конкурсе, не может быть обнародована какими-либо способами, в том числе через публичные показы и в сети Интернет, а также запрещено публиковать ее в социальных сетях до 16 марта 2022 года.6. В заставке обязательно должны быть использованы символы смотра – Девочка и Гусь, а также заставка должна соответствовать теме XXVII фестиваля – «Кадр решает все!». В финале заставки должна быть надпись: «XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино Суздаль 2022».7. После 1 февраля 2022 года Оргкомитетом фестиваля будет выбрана заставка, которая станет официальной заставкой XXVII ОРФАК.8. Один автор победившей заставки будет приглашен на фестиваль в качестве участника на весь период его проведения с 16 до 21 марта 2022 года. Дирекция смотра принимает на себя расходы по проезду от Москвы до места проведения фестиваля (и обратно), размещению (предоставление места в двухместном номере Турцентра «Суздаль») и питанию. Также победитель получает приоритетный проход на все мероприятия смотра и сумку участника. Проезд до Москвы и обратно от места проживания автора Дирекцией не оплачивается.9. Авторы заставок, занявших 2 и 3 места (по одному участнику от группы, если заставка создана несколькими авторами) смогут посетить фестиваль с 16 по 18 марта 2022 года. Дирекция смотра принимает на себя расходы по проезду от Москвы до места проведения фестиваля (и обратно), размещению (предоставление места в двухместном номере Турцентра «Суздаль») и питанию. Также призеры получают приоритетный проход на все мероприятия смотра и сумку участника. Проезд до Москвы и обратно от места проживания авторов Дирекцией не оплачивается.10. Автор победившей заставки, а также авторы, чьи заставки займут 2 и 3 место конкурса, будут награждены на Торжественной церемонии Открытия XXVII ОРФАК.11. До следующего XXVIII смотра заставка-победитель станет официальным символом ОРФАК.