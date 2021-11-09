По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания.

Ночью 9 ноября в 2.21 в Александрове на улице Октябрьской загорелся многоквартирный дом №14. Пожарные спасли из задымлённых помещений пятерых человек, в том числе двоих детей.«По прибытии на место сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы, которые незамедлительно приступили к спасению жильцов и обнаружению очага возгорания», - делится подробностями руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.При помощи спецустройств с верхних этажей здания было спасено пять человек, в том числе двое детей. Из-за сильного дыма в подъезде они не смогли самостоятельно покинуть квартиры.Установлено, что огонь охватил электрощиток на пятом этаже и по проводам пошёл вниз - на четвёртый и третий. Пламя локализовали и ликвидировали на общей площади три квадратных метра.По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания.Погибших и пострадавших нет.На происшествие выезжали 5 единиц техники и 13 человек личного состава.