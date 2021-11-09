Дмитрий Песков назвал ситуацию с беженцами ответственностью белорусских властей.

Дмитрий Песков назвал ситуацию с беженцами ответственностью белорусских властей.В Европе продолжает "расцветать" миграционный кризис. Польша обвиняет Белоруссию в провокации и эскалации ситуации и стремлении довести ее до жертв. Власти Белоруссии опровергают такие доводы.На днях в регионе произошел очередной напряженный инцидент с нелегалами. 8 ноября вдоль границы с Польшей были замечены сотни мигрантов, навьюченных тюками с пожитками. Люди вереницей шли рядом с трассой.После этого спецслужбы Польши сообщили, что Белоруссия намерена перебросить к ним в страну огромную партию нелегалов. В пограничном комитете Белоруссии опровергли заявление.Ситуацию прокомментировали в Кремле, сообщает . По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация действительно трудная. При этом Москва уверена в том, что Белоруссия пытается всеми силами обеспечить безопасность и удерживать ситуацию в рамках правового поля.Представитель Кремля также добавил, что все происходящее является непосредственно ответственностью властей Белоруссии.Напомним, миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Нелегалы с Ближнего Востока и из Африки начали массово незаконно пересекать границы Польши и Литвы со стороны Белоруссии. Европейцы начали строить забор с колючей проволокой. Страны перекладывают ответственность за происходящее на Белоруссию и Россию.