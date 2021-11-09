Надзорные ведомства займутся установлением виновных.

В Петушинском районе селяне пожаловались на местного фермера, который сливает навоз в реку Большая Липня. Жителей посёлков Труд и Норкино беспокоят зловонье, мёртвая рыба и пена на воде.Слив нечистот в реку зафиксирован на видео. Шланги ведут от животноводства прямиком в водоём. Историей заинтересовался Росприроднадзор. На место загрязнения выехала комиссия, которая взяла пробы почвы и воды. В понедельник, 8 ноября, территорию осмотрел глава района Александр Курбатов.«Установлено наличие на поверхности воды пены с характерным цветом и едким запахом. Начальнику управления гражданской защиты А.П. Сучкову поручено проведение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с приглашением представителей надзорных ведомств и предполагаемого нарушителя. Заведующему отделом охраны окружающей среды и экологического контроля И.В. Бабенковой поручено оказать содействие Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре в установлении причин случившегося», - сообщили в пресс-службе администрации Петушинского района.Власти займутся ликвидацией последствий загрязнения реки. Проводится административное расследование.