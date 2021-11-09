Полиция области начала проверку после публикации в интернете видео с тропинкой к дому, вымощенной с использованием куска от надгробия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ..

Полиция области начала проверку после публикации в интернете видео с тропинкой к дому, вымощенной с использованием куска от надгробия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Видео появилось в социальных сетях с пометкой «дом чиновника». На отдельных элементах видно изображение человека, на других - даты жизни, части фамилий.Проверку проводит ОМВД России по Петушинскому. Сотрудники ведомства намерены установить все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.