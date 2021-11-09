Фигуранты похитили аккумулятор для ремонта своего авто, одновременно забрав и другое имущество из чужой машины.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летних местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).В августе прошлого года в дежурную часть полиции поступило заявление о хищении имущества из автомобиля местного жителя. Предметом преступного посягательства стали аккумуляторная батарея, автомагнитола, радиостанция с переговорным устройством и дизельные форсунки.Личности злоумышленников были установлены в результате оперативно-розыскных мероприятий.В ходе следствия фигуранты признали вину.Установлено, что обвиняемые катались на автомобилях, а когда у одного из транспортных средств сломался аккумулятор, они решили похитить аналогичный для замены. Одновременно злоумышленники забрали и прочее имущество, находившееся в авто потерпевшего.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.