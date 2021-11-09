Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование в отношении заведующей детским...

Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование в отношении заведующей детским садом города Петушки. Она обвиняется в получении взяток в значительном и крупном размерах.По версии следствия, с августа 2017 года по июль 2018 года заведующая детским садом получила от индивидуального предпринимателя за заключение контрактов на поставку продуктов питания незаконное денежное вознаграждение на сумму более 75 тысяч рублей.За совершение аналогичных незаконных действий с сентября 2018 года по апрель 2020 года обвиняемая получила уже от другого коммерсанта денежные средства на сумму более 200 тысяч рублей.Вину в совершении преступлений она не признала. В настоящее время женщина находится под домашним арестом.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного комитета по Владимирской области.