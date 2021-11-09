Депутаты Государственной Думы России планируют в ближайшее время рассмотреть ужесточение ответственности за недоплату алиментов. Парламентарии хотят приравнять ее к полному уклонению от ..

Депутаты Государственной Думы России планируют в ближайшее время рассмотреть ужесточение ответственности за недоплату алиментов. Парламентарии хотят приравнять ее к полному уклонению от обязательств по содержанию ребенка или нетрудоспособного родственника, сообщает телеканал "".Авторы инициативы рассматривают возможность внесения соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты пояснили, что действующее законодательство позволяет судам по-разному трактовать недоплату алиментов, из-за чего должники зачастую могут избежать ответственности. В Госдуме считают, что изменения в КоАП позволят более активно взыскивать долги с алиментщиков, передает