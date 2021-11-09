В Суздальском районе, в селе Весь, сгорел частный дом, в котором проживала многодетная семья -...

В Суздальском районе, в селе Весь, сгорел частный дом, в котором проживала многодетная семья - четверо детей. К счастью, никто не пострадал.Как сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС, вызов был совершен несвоевременно, на момент прибытия пожарных здание горело уже по всей площади. Тушили дом двенадцать человек и пять единиц техники. Дознаватели устанавливают причину пожара. Многодетная семья разместилась в доме у родителей.А в Александрове сегодня ночью загорелся многоквартирный жилой дом.Сотрудники газодымозащитной службы поднялись на верхние этажи здания и при помощи дыхательных аппаратов вывели оттуда пять человек, в том числе двоих детей, которые не могли самостоятельно покинуть квартиры. Очаг возгорания находился на пятом этаже - из-за короткого замыкания воспламенился электрощиток и огонь пошел вниз по проводке. Пострадавших нет, сообщают в МЧС.