Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Разбирайтесь сами...
После пожара остались без...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Разбирайтесь сами...
После пожара остались без электричества и тепла. Почему обитателей общежития из Гусь-Хрустального района бросили на произвол судьбы?
- Смотри под ноги
Вымостили подъезд к дому могильными плитами. Полиция выясняет обстоятельства жутковатого видео из Петушинского района.
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И ледовая арена, которая работает восемь месяцев в году. Каким стал реконструированный стадион "Труд" в Юрьеве-Польском?