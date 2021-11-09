Смотрите в программе Вести-Владимир:
- А была ли иголка?
Забыли иголку в теле, когда принимали...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- А была ли иголка?
Забыли иголку в теле, когда принимали роды. Прокуратура проверяет сообщения роженицы из областного перинатального центра.
- Универсальный стадион
От единоборств и стрельбы до зимних видов спорта. Каким стал реконструированный стадион "Труд" в Юрьев-Польском?
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Уголок живой природы. Как во Владимире появился парк "Дружба", и почему он носит такое название?