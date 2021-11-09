Смотрите в программе Вести-Владимир: - А была ли иголка? Забыли иголку в теле, когда принимали...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- А была ли иголка?Забыли иголку в теле, когда принимали роды. Прокуратура проверяет сообщения роженицы из областного перинатального центра.- Универсальный стадионОт единоборств и стрельбы до зимних видов спорта. Каким стал реконструированный стадион "Труд" в Юрьев-Польском?- Дружелюбный паркУголок живой природы. Как во Владимире появился парк "Дружба", и почему он носит такое название?