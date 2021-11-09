600 беременных женщин нашего региона заболели коронавирусом за время пандемии. 53 из них проходят...

600 беременных женщин нашего региона заболели коронавирусом за время пандемии. 53 из них проходят лечение в настоящее время.К сожалению, 6 женщин, ожидавших детей, не справились с осложнениями, вызванными инфекцией. Они скончались. Как сообщают в облздраве, ни одна из них не была привита. Медики настоятельно рекомендуют беременным пройти вакцинацию, поскольку риск перенести болезнь тяжело у этой группы пациенток очень велик. На данный момент, прививку от ковида сделали всего 20 беременных.