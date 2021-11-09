Владельцы кафе и ресторанов просят врио губернатора региона снять запрет на работу по ночам. По их...

Владельцы кафе и ресторанов просят врио губернатора региона снять запрет на работу по ночам.По их подсчётам, только за одну неделю вынужденных каникул поток клиентов сократился на 60 процентов, соответственно, упала и выручка. В своём обращении рестораторы ссылаются на опыт столичных коллег, где после окончания нерабочих дней, запрет на работу после 23.00 продлевать не стали. Как заявляют рестораторы в своем открытом письме, действующие ограничения могут погубить предприятия общественного питания, так как средств на оплату аренды, услуг ЖКХ и работу персонала просто не останется.