Владельцы баров и ресторанов заявляют о критической ситуации.

Ассоциация отельеров и рестораторов Владимирской области опубликовала открытое письмо на имя губернатора Александра Авдеева с просьбой снять запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Аналогичный документ ляжет на стол бизнес омбудсмена Аллы Матюшкиной.Предприниматели обращают внимание главы региона на то, что ограничения на работу в ночное время не побудят владимирцев активнее вакцинироваться. При этом в прошлом году кафе и бары уже лишились новогодних корпоративов, что привело к убыткам. У владельцев ресторанов копятся долги за аренду и ЖКХ.По оценкам бизнес-сообщества, во время нерабочих дней поток посетителей сократился от 60% до 90%.«Ситуация критическая. С каждым днём становится всё сложнее. Растёт социальная напряжённость», - пишет президент Ассоциации Марина Земскова.Обращаясь от имени коллег, она просит отменить вышеуказанные ограничения. В качестве примера приводится московский регион, где их уже сняли.«Со своей стороны Ассоциация ведёт огромную работу по пропаганде иммунизации от ковида среди сотрудников», - резюмирует Марина Сергеевна.