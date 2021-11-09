Врио губернатора Александр Авдеев провёл встречу со студентами-медиками из четырёх колледжей Владимирской области.

Врио губернатора Александр Авдеев провёл встречу со студентами-медиками из четырёх колледжей Владимирской области. В них учится порядка двух тысяч ребят. Перечень направлений: лечебное, сестринское, акушерское дело, фармация, лабораторная диагностика, ортопедическая и профилактическая стоматология.Многие из них уже в ближайшем будущем«Вы проходите учёбу в «боевых» условиях. Видите, что происходит, и понимаете, насколько каждый из вас важен. Ситуация с коронавирусом очень серьёзная, государству и обществу необходима любая помощь», − обратился глава региона к собравшимся.Интересно, что старшекурсники уже трудятся на самых передовых участках. В ближайшем будущем они«Это позволит молодым специалистам в кратчайшие сроки повысить квалификацию и получить бесценный опыт», - уверены в Белом доме.В ходе неформального диалога ребята задали главе региона множество вопросов. Большое внимание было уделеноОни изъявили желание получить специальные знания, чтобы быть ещё более полезными в своей деятельности. В частности, подросткам не хватает навыков для грамотной психологической поддержки людей, пострадавших от COVID-19. Александр Авдеев одобрил идею и поручил проработать спецкурс по подготовке добровольцев.«Также он сообщил о решении поощрить волонтёров-медиков бесплатными проездными билетами на общественный транспорт. Есть принципиальная позиция поддержать их и материально», - подчеркнули в обладминистрации.В свою очередь, директор департамента здравоохранения Константин Баранов рассказал будущим выпускникам, что за каждым фельдшерско-акушерским пунктом планируется закрепить по автомобилю.«Молодые фельдшеры получат поддержку со стороны наставников и узких специалистов. Комфортные условия работы, достойная зарплата, бонусы и социальные льготы должны помочь в решении кадрового кризиса», - надеются владимирские власти.