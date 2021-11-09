Они выступают против надстройки новых этажей.

Во Владимире обманутые дольщики ЖК «Вишня-парк» попросили президента РФ Владимира Путина взять на контроль строительство дома на улице Мира. Об этом рассказали наши коллеги изПо словам владимирцев, застройщик готовит проект надстройки ещё четырёх этажей жилого комплекса. Сейчас они собирают подписи под коллективным обращением в генпрокуратуру, администрацию президента, министерства природных ресурсов, культуры, строительства и ЖКХ.Напомним, что мэрия Владимира стройфирме СК «Транш» разрешение на работу до 30 июня 2022 года. Первоначально объект должны были сдать летом 2019 года. Позднее сроки неоднократно переносились. Последний дедлайн был установлен до 30 ноября 2021 года. При этом ударных темпов возведения новостройки не наблюдалось. При этом её исключили из реестра проблемных объектов «ДОМ.РФ».Интересно, что горадминистрация разрешила построить пятый этаж. Ранее в ПСД значилось всего четыре. Таким образом, количество квартир в доме увеличится с 36 до 48.«Мы скорректировали проект, прошли экспертизу и получили разрешение. Мы вписываемся в максимально разрешённую высоту 15 метров», – сообщили представители СК «Транш».Добавим, что некоторые дольщики «Вишня-парка» уже о взыскании неустойки, убытков, штрафа и компенсации морального вреда.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации и информировать читателей об изменениях.