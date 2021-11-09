Жительница Владимира Алина Блохина в своём блоге историю о том, как её с подозрением на ковид выгнали из больницы. Находясь дома, девушка вызвала скорую помощь, но, с её слов, медики ..

Жительница Владимира Алина Блохина в своём блоге историю о том, как её с подозрением на ковид выгнали из больницы.Находясь дома, девушка вызвала скорую помощь, но, с её слов, медики отказались ехать к ней, ибо она не прикреплена к поликлинике. При вызове врача ситуация повторилась. Ей посоветовали идти в ближайшую больницу и сделать тест.«Четыре часа меня перенаправляли из одной больницы в другую. В итоге я поехала в«Красный крест». В регистратуре надо мной посмеялись, а охранник посоветовал идти качать права к Белому дому и выгнал меня», - пояснила пациентка в соцсетях.Алина готовит жалобу в министерство здравоохранения и заявление в полицию.По федеральному законодательству любой гражданин РФ имеет право на бесплатную медицинскую помощь при наличии полиса ОМС.В пресс-службе департамента здравоохранения корреспонденту «33Live.Ru» пояснили, что у них уже есть несколько запросов от СМИ на эту тему. Облздрав разбирается в ситуации. Информация готовится к публикации.Редакция продолжит следить за развитием ситуации и в ближайшее время опубликует позицию департамента.